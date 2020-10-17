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    17.10.2020 - 07:00 |

    Fikret Muallâ yeniden

    Folkart Gallery ev sahipliğindeki “Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Muallâ” sergisi, randevu ve sınırlı sayıda ziyaretçi şartları ile 20 Ekim’de tekrar kapılarını açıyor. Sergi, 20 Aralık 2020 tarihine kadar gezilebilecek.

    Fikret Muallâ yeniden

    Sergi, pazartesi hariç her gün 10.00- 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Ziyaret öncesi 0232 502 11 00 nolu telefon numarasını arayarak rezervasyon yapılması gerekiyor. Ziyaret süresi 30 dakika ile sınırlandırıldı. Sosyal mesafeyi koruyabilmek için galeri içerisinde aynı anda bulunabilecek ziyaretçi sayısı 15 kişi olarak planlandı.

    Geçici ara

    Proje direktörlüğünü Fahri Özdemir’in yaptığı sergi ilk olarak 28 Şubat 2020 tarihinde ziyarete açılmıştı. Ancak bir süre sonra ilk olarak Çin’de ortaya çıkan, ardından tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatılmıştı.

    Paris yaşamı

    Sergide yer alan 50 eserin konularını, çoğunlukla kahveler, sirkler ve sokaklar gibi Paris yaşamının gündelik ayrıntıları oluşturuyor. İçinde yaşadığı bohem çevrenin insanını resmine konu olarak alan Muallâ, daha çok guvaş tekniğine yakınlık duyup, bu teknikle çok hızlı çalışabilmiş olmakla birlikte, yağlıboyayı da suluboya ve guvaşı kullandığı ustalıkla kullanmasıyla tanınıyor.

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