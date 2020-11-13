Fırtına evinde Hopa'yı devirdi

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, 8. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Artvin Hopaspor’u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 14. dakikada Cuma, 61. dakikada Oğuz, 63. dakikada Tunç Murat atarken, konuk takımın tek golü 53. dakikada Taner’den geldi. Bu sonuçla İzmir temsilcisi puanını 19’a çıkardı ve zirve yürüyüşünü sürdürdü.