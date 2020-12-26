Fırtına, şampiyonluğa inanıyor

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Bucaspor 1928, 2020-2021 sezonun ilk yarısını lider tamamladı.

Devrenin son haftasında Antalya Kemerspor’a konuk olan sarı lacivertliler, rakibini 4-0 yenerken, Diyarbekirspor’un evinde Arnavutköy BLD’ye 3-2 mağlup olmasıyla zirvenin sahibi oldu. Geçen sezon Play Off’larda elenip 2. Lig şansını kaçıran İzmir ekibi, özellikle Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu’nun göreve getirilmesiyle şaha kalktı.

Bucaspor 1928, Balcıoğlu yönetiminde çıktığı 8 maçta 6 galibiyet elde ederken, 1 kez sahadan berabere ayrıldı, 1 defa da yenildi.

Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, Türkiye’nin en genç takımlarından biri olduklarını ve şampiyonluğa ilerlediklerini söyledi. Kadrodaki oyuncuların yüzde 50’sinden fazlasının akademi ve spor okullarından geldiğini anlatan Aktaş, “Bizim en büyük dezavantajımız; suni çim maçlarında zorluk çekiyorduk, onu üzerimizden attık. Genç takımlar düşme potasındayken biz zirvedeyiz. Böyle baktığımızda bu ligi ve bir sonraki ligleri aşacağız. Gençlerimizle Süper Lig’e çıkmayı hedefliyoruz” dedi. Bu sezon direkt 2. Lig’i hedeflediklerini belirten Cihan Aktaş, “Play Off düşüncemiz yok, sezonu lider bitirip şampiyon olmak istiyoruz. Bucaspor 1928 yıllar sonra şampiyonluk serileri yakalayacak bir oluşumun içinde.

Devre arasında takımı bozmadan küçük dokunuşlar yapacağız. Hocamızdan ve ekibinden çok memnunuz, umarım uzun soluklu birlikte ilerleriz” yorumunu yaptı.