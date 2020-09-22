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    HaberlerEge Haberleri Fırtına’da yüzler gülüyor
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    22.09.2020 - 07:00 |

    Fırtına’da yüzler gülüyor

    Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta sezonun ilk maçında evinde Ofspor’u 3-1 yenen Bucaspor 1928, ilk haftadan liderliğe oturdu.

    Fırtına’da yüzler gülüyor

    Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta sezonun ilk maçında evinde Ofspor’u 3-1 yenen Bucaspor 1928, ilk haftadan liderliğe oturdu. Etkili bir oyun sergileyen sarı lacivertlilerde yeni transferler geçer not aldı. Bucaspor’da Teknik Direktör Tolga Doğantez takımını kutlarken, “Biz sezona güzel başladık. Amacımız istikrarlı bir şekilde yolumuza devam edip, camiamızı layık olduğu yere getirmek. Bu yüzden disiplinimizden taviz vermeden ilerleyeceğiz” dedi.

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