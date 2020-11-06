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    06.11.2020 - 07:00 |

    Folkart’tan 3 milyon lira

    Folkart, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Birkirabiryuva’ kampanyasına kira yardımı yapacağını duyurdu.

    Folkart’tan 3 milyon lira

    Duyuruda, depremzedelere kira yardımı olarak 3 milyon lira verileceği bildirildi. Yapılan açıklamada, “İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Bir Kira Bir Yuva kampanyasında FOLKART olarak 300 ailemize 3.000.000 TL tutarında katkıda bulunuyor ve depremzede ailelerimiz için biz de BizVarız diyoruz. Ailelerimiz ve İzmir için desteğimiz devam edecek.”

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