Folkart’tan 3 milyon lira

Duyuruda, depremzedelere kira yardımı olarak 3 milyon lira verileceği bildirildi. Yapılan açıklamada, “İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Bir Kira Bir Yuva kampanyasında FOLKART olarak 300 ailemize 3.000.000 TL tutarında katkıda bulunuyor ve depremzede ailelerimiz için biz de BizVarız diyoruz. Ailelerimiz ve İzmir için desteğimiz devam edecek.”