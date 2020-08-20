‘Fonksiyonel’ şifa

Bilim temelli bir yaklaşım olan fonksiyonel tıp eğitimi aldıktan sonra obezite, şeker, arterit atakları, astım, gut ve depresyon gibi şikayetlerinden kurtulduğunu söyleyen Prof. Dr. Kıyan, yaklaşık 6 aylık kişiselleştirilmiş tedaviyle kalıcı olarak sağlığına kavuştuğunu söyledi. Prof. Dr. Kıyan, “Fonksiyonel tıpla tanışıp eğitimlerini aldıktan sonra kendi rahatsızlığımın teşhisini koydum. Nedeni ortaya koydum ve fonksiyonel tıpla bu rahatsızlıklarımı yaklaşık 6 ay içinde tedavi ettim. Bunların içinde en ağırı arteritlerdi, şeker hastalığı ortaya çıkmıştı, kan yağlarım yüksekti ve ciddi karaciğer yağlanması mevcuttu. Fonksiyonel tıp disipliniyle hepsini tedavi ettim” şeklinde konuştu.