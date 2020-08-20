20.08.2020 - 02:59 |
‘Fonksiyonel’ şifa
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Kıyan, 2011 yılında başlayan ve bir türlü tam olarak tedavi olmadığı hastalıklarının üstesinden fonksiyonel tıp ile geldi.
Bilim temelli bir yaklaşım olan fonksiyonel tıp eğitimi aldıktan sonra obezite, şeker, arterit atakları, astım, gut ve depresyon gibi şikayetlerinden kurtulduğunu söyleyen Prof. Dr. Kıyan, yaklaşık 6 aylık kişiselleştirilmiş tedaviyle kalıcı olarak sağlığına kavuştuğunu söyledi. Prof. Dr. Kıyan, “Fonksiyonel tıpla tanışıp eğitimlerini aldıktan sonra kendi rahatsızlığımın teşhisini koydum. Nedeni ortaya koydum ve fonksiyonel tıpla bu rahatsızlıklarımı yaklaşık 6 ay içinde tedavi ettim. Bunların içinde en ağırı arteritlerdi, şeker hastalığı ortaya çıkmıştı, kan yağlarım yüksekti ve ciddi karaciğer yağlanması mevcuttu. Fonksiyonel tıp disipliniyle hepsini tedavi ettim” şeklinde konuştu.