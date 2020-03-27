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    HaberlerEge Haberleri ‘Forma için çok savaştım’
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    27.03.2020 - 07:00 |

    ‘Forma için çok savaştım’

    Ekol Göz Menemenspor’un 2014 yılında Beşiktaş altyapısından kadrosuna kattığı Tayfun Aydoğan, bu sezon yeniden doğdu.

    ‘Forma için çok savaştım’

    Ekol Göz Menemenspor’un 2014 yılında Beşiktaş altyapısından kadrosuna kattığı Tayfun Aydoğan, bu sezon yeniden doğdu. Geçen sezon yedek kulübesine mahkum olan 23 yaşındaki orta saha, Teknik Direktör Cenk Laleci’nin göreve gelmesiyle birlikte bankoların arasına girdi. Tayfun, bu sezon 21’i ilk 11’de olmak üzere 25 lig maçında forma giyip 3 gol attı. Çalışmayı hiç bırakmadığını belirten Tayfun, “Yedek kaldığım sezonlarda çok çalışarak kendimi geliştirmek için çaba sarf ettim. Menemenspor ile birlikte ben de kariyerimde ilk kez TFF 1. Lig’de oynadım. Hedefim, Menemenspor formasıyla Süper Lig’de yer almak” dedi.

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