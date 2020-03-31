‘Formanı giy, atkını tak EVDE KAL’

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisi sebebiyle ülkemizde de alınan tedbirlere, Karşıyakalı taraftarlardan destek geldi. Sosyal medya hesaplarından başlatılan ‘Evde Kal’ çağrılarına kulak veren yeşil kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar, ‘Karşıyakalılar Evde’ başlığı altında toplandı. Antrenmanlarına bireysel olarak evlerinden devam eden Karşıyakalı sporculardan ise destek yağdı.

‘Bugünler geçecek’

Formanı giy, atkını tak ve evde kal’ mesajlarıyla birbirlerine destek olan Karşıyakalılar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Karşıyakalı taraftarların açtığı ‘Karşıyakalılar evinde’ başlığına, Karşıyaka Spor Kulübü’nün çeşitli branşlardan sporcuları da destek oldu. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarda sporcular, zor günlerin geride kalacağının ve bu sıkıntılı sürecin dayanışma içinde geri kalacağını belirtti.

Sporcular tek yürek

Yeşil kırmızılılarda basketbol, futbol ve voleybol takımlarının yıldızları kulübün resmi sosyal medya sayfalarında yayınladıkları videolarla virüsle savaşa karşı mesajlar verdi. Kaf Kaf’ta basketbol takımından; James Metecan Birsen, Yunus Emre Sonsırma, Nusret Yıldırım, Arca Tülüoğlu, Görkem Doğan, futbolculardan Fatih Öztekin, voleybolculardan Ece Kozdere ve Liray Akpınar ile U16 Dünya Şampiyonası’nda altın madalyayı göğüsleyen yelkenci Derin Baytur, salgın nedeniyle tüm Türkiye’yi kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için evde kalmaya, kişisel temizliklerine özen göstermeye davet etti. Karşıyaka, koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ni de ihtiyaç halinde Sağlık Bakanlığı’nın kullanımı için hazır bekletiyor.



