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    02.09.2020 - 07:00 |

    ‘Formül bulunabilirdi’

    ING Basketbol Süper Ligi ve Avrupa’da geçen yıl tarihi galibiyet serileriyle zirve yarışı verirken koronavirüs pandemisi nedeniyle sezonu erken noktalamak zorunda kalan Pınar Karşıyaka’da Antrenör Ufuk Sarıca, yeni hedeflere koşacaklarını söyledi.

    ‘Formül bulunabilirdi’

    ING Basketbol Süper Ligi ve Avrupa’da geçen yıl tarihi galibiyet serileriyle zirve yarışı verirken koronavirüs pandemisi nedeniyle sezonu erken noktalamak zorunda kalan Pınar Karşıyaka’da Antrenör Ufuk Sarıca, yeni hedeflere koşacaklarını söyledi. Sarıca, “Benim Karşıyaka’daki 6. senem olacak. 6 senedir bu tip, Karşıyaka taraftarını mutlu eden, mücadeleyi sonuca yansıtan, üst sıraları zorlayan bir ekip kuruyoruz” diye konuştu. ING Basketbol Süper Ligi’nin 15 takımla oynanacak olmasını ve yürürlüğe giren mali kriterler nedeniyle 1 puan silme cezası almalarının dezavantaj olduğunu söyleyen Sarıca, “Keşke bir formül bulunsaydı ve 16 takımlı bir lig oynasaydık. Belki de halen bir formül bulunabilir. Eksi 1 puan cezası ise bizi etkileyen bir karar oldu” dedi.

     

     

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