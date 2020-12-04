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    04.12.2020 - 07:00 | | EŞBER OKAYER DHA

    Fotoğraf sevgisi hayata bağlıyor

    Kuşadası’nda yaşayan işitme engelli 12’nci sınıf öğrencisi Hasret Baran Aydoğdu, önündeki engelleri spor ve sanatla aşıyor.

    Fotoğraf sevgisi hayata bağlıyor

    Kuşadası’nda yaşayan işitme engelli 12’nci sınıf öğrencisi Hasret Baran Aydoğdu, önündeki engelleri spor ve sanatla aşıyor. 9’uncu sınıftayken güreşe merak duymaya başlayan Aydoğdu, 4 yıl içinde 1 Aydın, 2 Türkiye birinciliği elde etti. Genç sporcu 2020 yılında iki göz retinasında da yaşanan yırtılma nedeniyle çok sevdiği güreşi bırakmak zorunda kaldı. Kısmi işitme engelli olarak dünyaya gelen Aydoğdu, bugünlerde fotoğrafçılığa merak sardı. Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü’nde okuyan Aydoğdu, ileride başarılı bir fotoğrafçı olmak istediğini söyledi, “Staj yaptığım fotoğraf stüdyosu bana umut oldu. Fotoğrafçılığı öğrendikçe yaşama sevincim arttı. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum” diye konuştu.

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