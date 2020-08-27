Fransız ekibinden teşekkür geldi

Altay’dan 19 yaşındaki stoper Cenk Özkacar’ı 1.5 milyon euro’ya transfer eden Fransa ekibi Olimpik Lyon, siyah beyazlı kulübe teşekkür yazısı gönderdi. Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok adına kulübe gönderilen yazıda, “Olympique Lyon, kulübünüz Altay ile size futbolcu Cenk Özkacar transferindeki büyük iş birliğiniz için özellikle teşekkür eder. Anlaşma sürecinde görüşmelerimizin kalitesi ve sağlanan iyi ilişkilerimizi takdir ediyoruz. Cenk Özkacar’ın Olympique Lyon ile bu yeni hikayede başarıya ulaşmasını umuyoruz. 2020-21 sezonu için size en iyi dileklerimizi sunup, tekrar teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.



Ziya Alkurt’a kanca



Öte yandan TFF 1. Lig’de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Altay, dış transferde Kayserispor’dan ayrılan kanat oyuncusu Ziya Alkurt’a kanca attı. Siyah beyazlı kulübün 29 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Teknik Direktör Yücel İldiz’in de Denizlispor’dan eski öğrencisi için yönetime olumlu rapor verdiği ifade edildi. Altay’ın geçen sezon devre arasında da talip olduğu Ziya’nın önümüzdeki günlerde İzmir ekibinin Afyonkarahisar kampına katılması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu 1. Lig’de 161 maçta 36 kez rakip fileleri sarstı.