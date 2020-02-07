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    07.02.2020 - 07:00 |

    Fuar dayanışması

    2. Güney Ege Evlilik Fuarı, Milas’taki tüm kurumların desteğiyle kapılarını açtı

    Fuar dayanışması

    2. Güney Ege Evlilik, Evlilik Hazırlıkları, Düğün, Çeyiz, Anne ve Bebek Fuarı Milas’ta, TARİŞ Fuar Alanı’ndaki etkiliğin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Muhammet Tokat, fuarın Milas’ta kurumlar arası ortak akılla, dayanışma içinde hayata geçtiğini belirtti. Milas Kaymakamı Eren Arslan da, fuarlar kenti olma yolunda hızla ilerlediklerini ifade etti. Ekpoline Fuarcılık Yöneticisi Yavuz Hakbilir ise, “Fuarımıza bu yıl 70 firma katılıyor. Geçen yıl 46 bin olan ziyaretçi sayımızın da bu yıl iki katına çıkacağını tahmin ediyoruz” dedi.
    Fuarı destekleyen kuruluşlardan Milas Ticaret ve Sanayi Odası da (MİTSO) stant açtı. MİTSO standında bir zamanlar gelinlerin çeyizleri arasında “olmazsa olmaz” sayılan Milas el halıları da sergileniyor. MİTSO Başkanı Reşit Özer “Milas’ın düğün ve çeyiz kültüründe Milas halılarının ayrı bir yeri ve önemi vardır. Köylerde genç kızlar kendi çeyizlik halılarını dokurlardı. Biz de günümüzün gelin adaylarına bu geleneği hatırlatmak için, coğrafi işaretini aldığımız Milas el halılarının sergilemesini yapıyoruz” diye konuştu.

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