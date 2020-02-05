Fuar fırtınası

İzmir’in fuarcılık sektöründeki yerini sağlamlaştıran Fuar İzmir; 14. IF Wedding Fashion 3. Leather & More fuarlarının ardından, hareketli günler için hazırlıklarını sürdürüyor. Binlerce profesyonelin buluşma noktası olan İzmir; doğal taştan tarıma, otelcilerden mobilyacılara, bilimsel buluşmalardan gastronomiye birçok sektörü ağırlayacak.

Yarın Agroexpo

First Lego League (FLL) Bilim Kahramanları Buluşuyor, bu yıl da Fuar İzmir’de gerçekleşecek. 15-16 ve 22-23 Şubat tarihlerinde yerel turnuvalarla başlayacak FLL, 14-15 Mart’ta ulusal turnuvalarla devam edecek. Bu sezon takımlar şehirleri şekillendirmek için projeler üretecek. 2020 yılının ilk doğal taş buluşması MARBLE İzmir de, 1-4 Nisan’da 26’ncı kez kapılarını açacak. Doğal taş sektörünün ardından gastronomi günleri yaşanacak. Lezzetli ve doğal binlerce ürün; Uluslararası Gastronomi Kongresi, Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı ile Ekoloji İzmir Fuarı’nda bir araya gelecek.

Fuar İzmir’in yarınki konukları ise çiftçiler olacak. Açılışını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yapacağı ve 9 Şubat günü sona erecek Agroexpo 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı sektöre hitap edecek. 75 ülkeden 950 firmanın katılacağı fuarda 360 bin ziyaretçi hedefleniyor. İkili görüşmeler ile 700 milyon dolarlık bir iş hacmi bekleniyor.

19-22 Şubat’ta ise otel ekipmanlarının tanıtılacağı HORECA Otel Ekipmanları Fuarı düzenlenecek. Mobilya sektörü MODEKO 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’nda, evcil hayvan sevenler Pet İzmir 2020 4. İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı’nda, plastik üreticileri PlastPak İzmir 2020 3. Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Makine ve Malzeme Fuarı’nda buluşacak.