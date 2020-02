Fuarın yıldızları

Yarın kapılarını açacak İzmir AgroExpo 2020’de sektörle buluşacak olan TürkTraktör, yüksek teknolojiye sahip tarımsal ekipman ve iş makinelerini çiftçilere sunacak. Ziyaretçiler, çok amaçlı kullanımıyla dikkat çeken yeni lansman ürünü Case IH JXE serisi, Türkiye’nin ilk yerli üretim otomatik dümenleme sistemine sahip traktörleri New Holland MasterDrive ve Case IH ProGuide serileri ile TürkTraktör markalı yaylı pullukları yakından görme fırsatı yakalayacak.

2.5 santimetre hassasiyet

New Holland standını ziyaret eden çiftçiler, TDD serisinde isteğe bağlı sunulan, Türkiye’de ilk fabrika çıkışlı otomatik dümenleme sistemi New Holland MasterDrive traktörlerini yakından inceleyebilecek. Uydu destekli otomatik dümenleme sistemine sahip traktörler, Türkiye’de en çok kullanılan 90-110 beygir gücünde sunuluyor. 2.5 cm gibi düşük bir hassasiyet ile çalışmaya imkan tanıyan sistem, tohum, ilaç, gübre ve yakıtın gerektiği kadar kullanılmasını ve böylece maliyetin düşürülmesi sağlıyor. Yerli üretim teknoloji, parça ve bakım fiyatlarında da avantaj sunuyor.

TürkTraktör’ün artık yerli üretim damgasıyla sunduğu New Holland B serisi kazıcı yükleyiciler de, ilk kez İzmir AgroExpo 2020’de görücüye çıkacak. B110B ve B115B modelleri, 110 hp motor gücü ve 516 Nm motor torku ile dikkat çekecek. Turbo-intercooler hava emiş sistemi ve common rail yakıt enjeksiyon sistemine sahip son teknoloji motor, düşük yakıt tüketimiyle yüksek performans sağlıyor.

Beklentileri karşılayacak

TürkTraktör’ün seçkin markası Case IH’in İzmir AgroExpo 2020’de görücüye çıkaracağı yeni JXE serisi ise, çok amaçlı traktör özelliğiyle dikkat çekecek. Bahçe, tarla ve hayvancılık olmak üzere tüm alanlarda rahatlıkla kullanılabilen seri; iki farklı modeli, 55HP ve 65HP güçlerindeki motorlar, 8 ileri 8 geri transmisyon, güçlü ve dayanıklı hidrolik sistem, ideal ölçüler ve ergonomik kumanda kollarına sahip kabiniyle çiftçilerin tüm beklentilerini karşılıyor.