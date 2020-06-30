BİST115.8430.00EURO7.70-0.04USD6.850.00ALTIN390.860.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Gazete ve çöp şişten heykel
    ABONE OL
    30.06.2020 - 07:00 |

    Gazete ve çöp şişten heykel

    Resim öğretmeni Selen Çamlıbel’in birbirinden ilginç tasarımları görenlerin ilgisini çekiyor

    Gazete ve çöp şişten heykel

    İzmir Mordoğan’da Halk Eğitim Merkezi’nde Resim Öğretmenliği yapan Selen Çamlıbel, gazete ve çöp şiş yardımıyla rengarenk heykeller yapıyor. Çocukluğundan bu yana okumayı sevdiği gazetelere çok değer verdiğini dile getiren Çamlıbel, “Tasarımla sayfalara yeniden hayat vermek istedim” dedi. Heykellerin yapım süreciyle ilgili de bilgi veren Çamlıbel, “Gazeteleri çöp şiş ile sarıyorum. Önce uzun bir kamış oluşuyor, ardından anatomik form veriyorum. Farklı tasarımlarıyla heykeller büyük ilgi görüyor” diye konuştu. İzmir Mordoğan’da Halk Eğitim Merkezi’nde Resim Öğretmenliği yapan Selen Çamlıbel, gazete ve çöp şiş yardımıyla rengarenk heykeller yapıyor. Çocukluğundan bu yana okumayı sevdiği gazetelere çok değer verdiğini dile getiren Çamlıbel, “Tasarımla sayfalara yeniden hayat vermek istedim” dedi. Heykellerin yapım süreciyle ilgili de bilgi veren Çamlıbel, “Gazeteleri çöp şiş ile sarıyorum. Önce uzun bir kamış oluşuyor, ardından anatomik form veriyorum. Farklı tasarımlarıyla heykeller büyük ilgi görüyor” diye konuştu. Sergi açmak istiyor Heykelleri yaparken büyük emek harcağını çok keyif aldığını sözlerine ekleyen Çamlıbel, hedefinin 2021 yılında İzmir Resim Heykel Müzesi’nde bir sergi açmak olduğunu belirtti.

     

    Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    'Çay bayat' deyip öğretmene kurşun yağdırdı!

    'Çay bayat' deyip öğretmene kurşun yağdırdı!

    Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

    Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

    Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

    Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

    Kırmızı ışık ihlali yaptı ortalığı birbirine kattı

    Kırmızı ışık ihlali yaptı ortalığı birbirine kattı

    Sıradaki Haber