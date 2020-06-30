Gazete ve çöp şişten heykel

İzmir Mordoğan’da Halk Eğitim Merkezi’nde Resim Öğretmenliği yapan Selen Çamlıbel, gazete ve çöp şiş yardımıyla rengarenk heykeller yapıyor. Çocukluğundan bu yana okumayı sevdiği gazetelere çok değer verdiğini dile getiren Çamlıbel, “Tasarımla sayfalara yeniden hayat vermek istedim” dedi. Heykellerin yapım süreciyle ilgili de bilgi veren Çamlıbel, “Gazeteleri çöp şiş ile sarıyorum. Önce uzun bir kamış oluşuyor, ardından anatomik form veriyorum. Farklı tasarımlarıyla heykeller büyük ilgi görüyor” diye konuştu. İzmir Mordoğan’da Halk Eğitim Merkezi’nde Resim Öğretmenliği yapan Selen Çamlıbel, gazete ve çöp şiş yardımıyla rengarenk heykeller yapıyor. Çocukluğundan bu yana okumayı sevdiği gazetelere çok değer verdiğini dile getiren Çamlıbel, “Tasarımla sayfalara yeniden hayat vermek istedim” dedi. Heykellerin yapım süreciyle ilgili de bilgi veren Çamlıbel, “Gazeteleri çöp şiş ile sarıyorum. Önce uzun bir kamış oluşuyor, ardından anatomik form veriyorum. Farklı tasarımlarıyla heykeller büyük ilgi görüyor” diye konuştu. Sergi açmak istiyor Heykelleri yaparken büyük emek harcağını çok keyif aldığını sözlerine ekleyen Çamlıbel, hedefinin 2021 yılında İzmir Resim Heykel Müzesi’nde bir sergi açmak olduğunu belirtti.