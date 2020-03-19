Yoga Academy’nin 105. merkezi İzmir Gaziemir’de açıldı. Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf’ın katıldığı törenle hizmete giren akademi, Orijinal Yoga Sistemi çalışmalarına katılmak ve yogayı gerçek anlamda spor olarak yapmak isteyenlere hizmet verecek. Yetkililer, “Merkezde başlangıç, orta, ileri seviye yoga çalışmaları ile hamileler, çocuklar, çiftler, 60 yaş üstü kişiler, aileler ve ofis çalışanları için seanslar yer alıyor” dedi.