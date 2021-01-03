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    03.01.2021 - 07:00 | | M. ALİ CİNTOSUN AA

    Geçmiş olsun kızıl şahin!

    Denizli’den Bodrum’a otomobiliyle giden Kerem Kayar, Güzelköy Mahallesi mevkisinde, yol kenarında baygın halde yatan kızıl şahini fark etti.

    Geçmiş olsun kızıl şahin!

    Denizli’den Bodrum’a otomobiliyle giden Kerem Kayar, Güzelköy Mahallesi mevkisinde, yol kenarında baygın halde yatan kızıl şahini fark etti. Şahini aracına alan Kayar, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Polis, uçmakta zorluk çektiği belirlenen şahini Aydın Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik İşleri Hizmetleri görevlilerine teslim etti. Kızıl şahin, tedavisinin ardından Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edilecek l

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