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    26.12.2020 - 07:00 |

    Gelibolu ziyareti

    Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı ziyaret etti

    Gelibolu ziyareti

    Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı ziyaret etti Alan Başkanı Kaşdemir ziyaretlerde, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki çalışmalar hakkında bilgi verip, fikir alışverişinde bulunarak, çeşitli hediyeler takdim etti.

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