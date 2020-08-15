Gelinlik yakıştı

Nazilli Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin öncülüğünde Çetin ailesinin evinde yapılan organizasyonda Hande Çetin, 20. yaşgününü de kutladı. Yörenin düğün geleneklerinin yaşatıldığı törende, baba Mehmet Çetin damat rolünü üstlendi. Çetin, “Kızımın sevinci, benim için büyük mutluluk” dedi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da gelinle dans etti, harmandalı oynadı.