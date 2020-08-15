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    HaberlerEge Haberleri Gelinlik yakıştı
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    15.08.2020 - 00:00 |

    Gelinlik yakıştı

    NAZİLLİ’DE gelinlik giymeyi hayal eden down sendromlu Hande Çetin için temsili düğün yapıldı.

    Gelinlik yakıştı

    Nazilli Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin öncülüğünde Çetin ailesinin evinde yapılan organizasyonda Hande Çetin, 20. yaşgününü de kutladı. Yörenin düğün geleneklerinin yaşatıldığı törende, baba Mehmet Çetin damat rolünü üstlendi. Çetin, “Kızımın sevinci, benim için büyük mutluluk” dedi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da gelinle dans etti, harmandalı oynadı. 

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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