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    25.12.2020 - 07:00 |

    Geliri Kaf Kaf’a

    Araştırmacı yazar, Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi ve Karşıyaka Spor Kulübü Tarih Kurulu Başkanı Ahmet Diker’in kaleme aldığı Atatürk Karşıyaka’da adlı yeni kitabı raflarda yerini aldı.

    Geliri Kaf Kaf’a

    Araştırmacı yazar, Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi ve Karşıyaka Spor Kulübü Tarih Kurulu Başkanı Ahmet Diker’in kaleme aldığı Atatürk Karşıyaka’da adlı yeni kitabı raflarda yerini aldı. Kitap, Atatürk’ün Karşıyaka ve Kaf Sin Kaflı günlerini anlatıyor. Yeni kitabını ilk olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a armağan eden Ahmet Diker, “Yeni çalışmamı da 19.12 Dünya Karşıyakalılar Günü’nde çıkarmanın onurunu yaşıyorum. Bugün gerçekleşecek imza günündeki bütün geliri Kaf Sin Kaf’ımızın geleceği olan futbol altyapısına bağışlayacağım” dedi. Başkan Tugay, kKitabı kent belleği için önemli bulduğunu belirtti.

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