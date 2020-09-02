Gelirleri eşek sütünden

MUĞLA Yatağan’da yaşayan Musa ve Şükran Karaçam çifti, 8 yıl önce sahip oldukları 10 eşekle eşek sütü ve sabunu üretimine başladı. Çift, zamanla eşeklerini 40’a çıkardı, sütten elde ettiği sabunu da satarak gelir sağlıyor. Eşeklerine evlatları gibi bakan, her birine isim veren Karaçam Ailesi, hem sütlerinden yararlandıklarını hem de yaz aylarında Bodrum’da safaride kullandıklarını anlattı. Çift, “Süt mide ağrılarına iyi geliyor. Sabun da saç dökülmesini ve kronik rahatsızlıkları önlüyor. Sabunları, Almanya ve Yunanistan’a kargoyla yolluyoruz” dedi.



