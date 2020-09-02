BİST1.0850.00EURO8.780.08USD7.370.14ALTIN466.410.34
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Gelirleri eşek sütünden
    ABONE OL
    02.09.2020 - 07:00 | | HASAN AKYILDIZ DHA

    Gelirleri eşek sütünden

    MUĞLA Yatağan’da yaşayan Musa ve Şükran Karaçam çifti, 8 yıl önce sahip oldukları 10 eşekle eşek sütü ve sabunu üretimine başladı.

    Gelirleri eşek sütünden

    MUĞLA Yatağan’da yaşayan Musa ve Şükran Karaçam çifti, 8 yıl önce sahip oldukları 10 eşekle eşek sütü ve sabunu üretimine başladı. Çift, zamanla eşeklerini 40’a çıkardı, sütten elde ettiği sabunu da satarak gelir sağlıyor. Eşeklerine evlatları gibi bakan, her birine isim veren Karaçam Ailesi, hem sütlerinden yararlandıklarını hem de yaz aylarında Bodrum’da safaride kullandıklarını anlattı. Çift, “Süt mide ağrılarına iyi geliyor. Sabun da saç dökülmesini ve kronik rahatsızlıkları önlüyor. Sabunları, Almanya ve Yunanistan’a kargoyla yolluyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    DAEŞ emiri yakalandı

    DAEŞ emiri yakalandı

    Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

    Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

    10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

    10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

    Aşılama da talep de arttı

    Aşılama da talep de arttı

    Sıradaki Haber