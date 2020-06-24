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    HaberlerEge Haberleri Gelişim Ağı’nın en yeni üyesi oldular
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    24.06.2020 - 07:00 |

    Gelişim Ağı’nın en yeni üyesi oldular

    Buca Belediyesi, belediyeleri ortak paydada buluşturup, modern ve sürdürülebilir kentlerin temelini atmayı hedefleyen ‘Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’na üye oldu.

    Gelişim Ağı’nın en yeni üyesi oldular

    Buca Belediyesi, belediyeleri ortak paydada buluşturup, modern ve sürdürülebilir kentlerin temelini atmayı hedefleyen ‘Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’na üye oldu. Kentin iklim krizi, yoksulluk, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış, adalet, kurumsal kaynakların ve yapıların güçlenmesi gibi toplam 17 başlıkta özel çalışma yapılacak. Çalışmaları, ‘sürdürülebilirlik ofisi’ yürütecek.

    Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
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