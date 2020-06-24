Gelişim Ağı’nın en yeni üyesi oldular

Buca Belediyesi, belediyeleri ortak paydada buluşturup, modern ve sürdürülebilir kentlerin temelini atmayı hedefleyen ‘Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’na üye oldu. Kentin iklim krizi, yoksulluk, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış, adalet, kurumsal kaynakların ve yapıların güçlenmesi gibi toplam 17 başlıkta özel çalışma yapılacak. Çalışmaları, ‘sürdürülebilirlik ofisi’ yürütecek.