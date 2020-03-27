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    HaberlerEge Haberleri ‘Gelişmeleri takip ediyoruz'
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    27.03.2020 - 07:00 |

    ‘Gelişmeleri takip ediyoruz'

    Süper Lig’de koronavirüs salgınına alınan önlemler kapsamında maçların ertelenmesinin ardından Yukatel Denizlispor’da tatil süreci sonrası dün gerçekleşmesi planlanan ilk antrenman iptal edildi.

    ‘Gelişmeleri takip ediyoruz'

    Süper Lig’de koronavirüs salgınına alınan önlemler kapsamında maçların ertelenmesinin ardından Yukatel Denizlispor’da tatil süreci sonrası dün gerçekleşmesi planlanan ilk antrenman iptal edildi. Salgının spor dünyasına da sıçramasının ardından yeşil siyahlılarda takıma verilen izin, 4 gün daha uzatıldı. Futbolcuların şimdilik 30 Mart’ta Haluk Ulusoy Tesisleri’nde toplanmasına karar verildi.

    ‘Herkes tedbir alacak’

    Futbolcuların evlerinde verilen programa göre bireysel antrenmanlarını sürdüreceği bildirildi. Denizlispor, tüm takıma koronavirüs testi de yaptıracak. Teknik Direktör Bülent Uygun, herkesin çok dikkatli davranması gerektiğini yineledi. Deneyimli çalıştırıcı, “Herkes sağlığına dikkat edecek. En sıkı önlemleri alacağız. Pazartesi gününe kadar oyuncularımız ve bizler, evlerimizde kalacağız. Gelişmelere göre hareket edeceğiz” diye konuştu.

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