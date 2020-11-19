Genç işsizliği azaltacak proje

Yaşar Üniversitesi, 4 Avrupa ülkesi kuruluşuyla birlikte yürüttüğü, iş gücü piyasasına girmekte zorlanan dezavantajlı gençlerin istihdamını kolaylaştıracak ‘EMPLOY Projesini’ hayata geçirdi. “Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İş Birliği Programı” kapsamında 134 bin euro hibe desteği alan proje, 5 ülkeden 6 kuruluşun stratejik ortaklığında yürütülüyor. Proje kapsamında geliştirilen çevrim içi mentorluk platformu EMPLOY e-Hub Türkçe, İngilizce, Bulgarca, Slovence, Macarca ve İtalyanca olarak kullanıma açıldı, platforma erişim ücretsiz olarak sağlandı. Projede, özellikle sosyoekonomik anlamda dezavantajlı gençler ile genç göçmen, mülteci ve sığınmacılara destek olunması hedeflendi.



Mentorluk desteği



Platformla gençlerin kendi ihtiyaçlarına yönelik rehberliğe, coğrafi veya diğer fiziksel engellere takılmadan, çevrim içi olarak ulaşabileceklerinin altını çizen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, “Örneğin, çalışmak istediği alanda işe girebilmek için gerekli becerileri nasıl edineceğini bilmeyen bir yeni mezun veya hukuki konularla ilgili rehberliğe ihtiyaç duyan genç bir mülteci, Türkiye’nin herhangi bir şehrinden bu alanda tecrübesi olan mentorlara ulaşıp tavsiye alabilecek” dedi.



Bilgilendirici el kitapları



EMPLOY e-Hub’da ayrıca gençlerin iş gücü piyasasına güçlü ve kararlı bir şekilde adım atmalarını kolaylaştıracak iyi uygulamaların ve yöntemlerin bulunduğu EMPLOY Beceriler ve Yetkinlikler El Kitabı ile gençlik ve istihdam alanındaki karar alıcılara rehberlik edecek bir EMPLOY Politika El Kitabı da yakın zamanda yer alacak. Her iki el kitabı da Türkçe, İngilizce, Bulgarca, Slovence, Macarca ve İtalyanca dillerinde hazırlanacak, ücretsiz olarak erişime açık olacak.