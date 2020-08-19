Genç kampçıların gözdesi Pamucak

Ege’nin vazgeçilmez şehir plajlarından biri olan Efes Selçuk Pamucak sahili bu yaz yine doldu taştı. Genç kampçıların da tercihi Pamucak oldu. Her yaz hafta içi ve hafta sonu Pamucak’ta günübirlik kamp kuran ve sahilin tadını çıkaran gençler, aynı zamanda Efes Selçuk ilçe merkezini de gezip, yemek yiyip esnaftan alışveriş yaptı. Pandemi dolayısıyla zor günler yaşayan Efes Selçuk esnafı, Pamucak’ı gençlerle buluşturan Efes Selçuk Belediyesi’ne teşekkür etti.