GENÇ SANATÇILAR SANAL SEÇKİDE

Uluslararası Rotary 2440 Bölge Federasyonu E-Kulüp ve Alsancak Rotaract Kulübü’nün pandemiden olumsuz etkilenen genç sanatçılara destek olmak amacıyla düzenlediği ‘Değişen Dünya Değişen İnsan’ konulu sergi yoğun ilgi gördü. 8 kategoriden oluşan, dijital ve halka açık olarak gerçekleşecek sergiye 40 yaş altı genç sanatçılar 29 Nisan’a kadar özgün eserleriyle başvurabilecek. Pandemi döneminde sanatın her dalında olduğu gibi plastik sanatlarda da eser veren sanatçıların olumsuz etkilendiğini dile getiren Rotary E-Kulüp üyesi ve Proje Koordinatörü Güniz Can, “İnternet ortamından bize gelen eserler birbirinden değerli jüri üyelerimiz tarafından değerlendirilecek, seçilenler mayıs ayının son haftası sanal bir galeride ve aynı tarihlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde satışa açık olarak sergilenecek” dedi.

Rotary 2440 Federasyon Başkanı Ertan Soydan da, “Genç sanatçılar ülkemizin geleceği. Sanatına sahip çıkmayan toplumlar ilerleyemez” diye konuştu.