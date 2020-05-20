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    HaberlerEge Haberleri Genç şeytanlar, bayramı turnuvayla kutladı
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    20.05.2020 - 07:00 |

    Genç şeytanlar, bayramı turnuvayla kutladı

    Altınordu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir masa futbolu turnuvası düzenledi.

    Genç şeytanlar, bayramı turnuvayla kutladı

    Altınordu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir masa futbolu turnuvası düzenledi. Kuşadası’ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi bahçesinde, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak organize edilen ve 10 takımın yarıştığı turnuvada şampiyonluğa Kerim Alıcı-Yasin Ozan ikilisi ulaştı. Öte yandan Altınordu A takımı, her milli günde olduğu gibi yine dev Türk Bayrağı’nı açarak objektiflere poz verdi. Tüm teknik kadro ve futbolcuların katıldığı etkinlikteki tek fark bu kez sosyal mesafe kuralının geçerli olmasıydı. Aralarında en az 1.5 metre mesafe bırakan kırmızı lacivertli ekip, sokağa çıkma yasağı olsa da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutladı.

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