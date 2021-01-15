Genç şeytanlara Süper Lig yakışır

Bülent Buda: Ligin en iyi başlangıç yapan takımlarının başında geliyor. Çok daha güçlü kadrolarla geçmişte bu başarıya ulaşamadılar. Altınordu’da işler futbolcuya göre değil sisteme göre şekilleniyor. Çok genç delikanlılar ligin deneyimlilerini kıskandıracak ölçüde büyük işler yapıyor. Onlara eşlik eden deneyimliler, yerleşik futbol felsefesine uyumlarıyla göz kamaştırıyor. Söz gelimi Erhan, Sinan, Ufuk, Ahmet İlhan. Transferde Altınordu’da daha çok gidecek olanlar konuşulur. Onlar da alanlarda parlayan gençlerdir. İlk yarıda özellikle son haftalarda salgından çok olumsuz etkilendiler. Ama yakınmadılar, çıktılar oynadılar. Onlar bizim yüz akımız, övünç kaynağımız.

Fatih Tanfer: Sezon başında bu genç kadro ile 20 puan toplansa başarı olur denebilirdi. Birçok kişinin de öngörüsü böyleydi. Devre bitti, 28 puanı var. Son 3 maçta 8 puan kaybetmese lider olarak devreyi kapatabilirdi. Ancak Altınordu’nun da Covid-19 nedeniyle bazı maçlara 7 eksikle çıktı. Takımın yaş ortalaması 21.7 ve en önemlisi oynayan oyuncuların önemli bir bölümü altyapıdan gelen gençler. Altınordu sistem takımı. Sabır, bilgi ve çok çalışmayla bence birinci yarıyı başarı ile bitirdi. Öncelikle maçlarda iyi bir oyun planı vardı. Topa daha az sahip olup kazandığı topları, geçiş hücumlarını iyi yaptı. Ahmet İlhan, hücumun lokomotifiydi. Metehan, Enis, Ahmet de elinden geleni yaptılar. Bir de pandemi dönemindeki eksikler olmasaydı. Transfer sezonunda en az 3 oyuncu almalılar. Ve bir de temennim, oyuncuların sağlığına kavuşmasıdır. Altınordu prensipler takımı. Seyit Mehmet Özkan gibi bir liderleri var. Onların misyonları farklı. Hiçbir takım lidersiz başarıya ulaşamaz. Liderliğini küçümseyenleri biraz romantik bulurum. Bir de Hüseyin Hoca gibi çalışkan, karakterli bir teknik direktör olunca her sene Türk futboluna onlarca oyuncu armağan eder. Altınordu doğru yolda.

Mehmet Demirtaş: Ligin ilk yarısı liderliğin tadına varmış diğer bir İzmir takımı da Altınordu oldu. İnişler, çıkışlar derken bir dönem çalkantılı bir sürece girdiler. Kaderleri tıpkı Altay gibi koronavirüsle yüzleşmelerine sebep oldu. Bu zaman diliminde akademiden yükselen isimleri de izleme fırsatını yakaladık. Kötüde olmadı. Sezon başından yarıya kadar pek çok gencimiz kendilerini kanıtlama başarısı gösterdi. Enis Destan, Burak İnce, Furkan Metin, Muzaffer gibi cevherlerimiz Türk futboluna armağan edilecek yeni isimler. Ahmet Dereli, Ahmet İlhan, Sinan Osmanoğlu gibi bu ligi yalayıp yutmuş futbolcu profilleri ile çok güzel bir yola çıktılar. Bence yine Türk olması şartıyla deneyimli sayısı artırılabilir. Transfer politikalarında bu husus göz önüne alınırsa ikinci yarıda bambaşka bir Altınordu izleyebiliriz. Gönüllerimizin takımı olan Altınordu’yu ve Hüseyin Hoca’yı artık sezon sonunda Süper Lig’de görmek en büyük dileğimiz.