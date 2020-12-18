Genç tasarımcılara 6 ödül birden geldi

Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarım ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü akademisyenleri Umut Altıntaş ile Orkun Destici, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nun düzenlediği 39. Grafik Tasarım Sergisi ve Yarışması’nda, iki ödül kazandı. Altıntaş, Fotokopi Yayın Projesi kitap tasarımıyla En İyi Editoryal Tasarım Ödülü’nün, Destici de Yeni Medya ve İletişim Bölümü logo tasarımıyla Logo Tasarımı Başarı Ödülü’nün sahibi oldu. Yaşar Üniversitesi öğrencileri de yarışmanın öğrenci ödülleri kategorisinde toplam dört ödül kazandı, 11 eserleri de sergide yer aldı.