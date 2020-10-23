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23.10.2020 - 07:00 |

Gençler Avrupa’ya ödül Balçova’ya

Belediyenin üniversiteyi bitirmiş ancak iş bulamayan gençler için hayata geçirdiği Uluslararası Staj Merkezi Projesi’nin başarısı dikkat çekti

Gençler Avrupa’ya ödül Balçova’ya

Balçova Belediyesi, üniversiteyi bitirdiği halde iş bulamayan gençler için geçen yıl bir proje başlattı. Avrupa Birliği hibesi ile başlatılan projeyle iş bulamayan Üniversite mezunu 50 genç, altı ay boyunca kodlama, yönetişim, halkla ilişkiler, dijital tasarım gibi dersler aldı. Yapılan sınavlar sonunda başarılı olan 25 genç; Belçika, Portekiz, İtalya ve Sırbistan’daki uluslararası şirketlere staj için gönderildi. Ceplerinden hiç para harcamayan gençlerin konaklama, ulaşım, yemek gibi tüm masrafları da Balçova Belediyesi tarafından karşılandı.

‘Yeni bir ufuk açtık’

Proje, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği ve farklı belediyelerin 102 proje ile katıldığı yarışmada Balçova Belediyesi, Uluslararası Staj Merkezi Projesi ile Sosyal Sorumluluk Kategorisinde Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.
İzmir’de yapılan Sağlıklı Kentler Birliği Meclis toplantısında ödülü alan Başkan Fatma Çalkaya, “İşsizlik ülkemizin en büyük sorunu. Bu sorunu çözmek adına yeni bir ufuk açabilmek güzel. Gençlerimizin iş ve aş sahibi olduğu yarınlar en büyük mutluluğumuz olacaktır” dedi.

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