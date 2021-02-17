Gençler Çiğli’de buluşuyor

Haziran ayında başlayacak ve 6 hafta sürecek “Doğa İçin Ayağa Kalk” projesinde yabancı ülkelerden gelen 15 öğrenci görev yapacak. 6 hafta sürecek “Adım At” projesi ise iki farklı tarihte 40 yabancı öğrencinin katılımıyla hayata geçirilecek. Öğrenciler, gönüllü olarak 6-15 yaş arası çocuklara Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi dersliklerinde İngilizce eğitimi verecek. Başkan Utku Gümrükçü, “Projelerimizle kültürel ilişkilerimiz güçlenecek. Çiğlimizin uluslararası mecradaki tanınırlığını ve bilinirliğini artırmaya devam edeceğiz” dedi.