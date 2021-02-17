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    HaberlerEge Haberleri Gençler Çiğli’de buluşuyor
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    17.02.2021 - 00:02 |

    Gençler Çiğli’de buluşuyor

    Çiğli Belediyesi ile uluslararası sivil toplum kuruluşu AIESEC arasında, ilçede misafir edilecek yabancı öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan projelerle ilgili iş birliği ve partnerlik protokolleri imzalandı.

    Gençler Çiğli’de buluşuyor

    Haziran ayında başlayacak ve 6 hafta sürecek “Doğa İçin Ayağa Kalk” projesinde yabancı ülkelerden gelen 15 öğrenci görev yapacak. 6 hafta sürecek “Adım At” projesi ise iki farklı tarihte 40 yabancı öğrencinin katılımıyla hayata geçirilecek. Öğrenciler, gönüllü olarak 6-15 yaş arası çocuklara Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi dersliklerinde İngilizce eğitimi verecek. Başkan Utku Gümrükçü, “Projelerimizle kültürel ilişkilerimiz güçlenecek. Çiğlimizin uluslararası mecradaki tanınırlığını ve bilinirliğini artırmaya devam edeceğiz” dedi.

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