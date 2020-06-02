Gençler, hayata EGiAD’la hazır

11 yıldan beri süregelen EGİAD Hayat Okulu, Kovid-19 sebebiyle bu yıl online olarak gerçekleştirdiği eğitimleri tamamladı. Teknik açıdan donanımlı olan meslek yüksek okulu öğrencilerinin, sosyal yetkinliklerini güçlendirip iş hayatında tercih edilir eleman haline gelmelerini amaçlayan Ege Genç İşinsanları Derneği, İzmir’deki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarından seçilen 100’ü aşkın başarılı gencin kariyer planlamasına destek oldu. Toplamda bine yakın gence yol gösterdi.

Yeni düzene uyum

Genç neslin kendileri için büyük önem taşıdığını belirten ve genç işsizlik rakamlarını düşürmek için mücadele ettiklerini dile getiren EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Yeni düzen bize hem esnek ve uzaktan çalışmayı getirdi hem de her zamankinden fazla şekilde kişisel gelişimimize önem vermemiz ve kendimize yatırım yapmamız gerektiğini hatırlattı. Hayat Okulu’nda; kurum kültürü, kariyer planlama, CV yazım teknikleri, mülakat teknikleri, stres yönetimi, zaman yönetimi, duygusal zekâ, takım çalışması, çatışma teknikleri, karar alma ve problem çözme teknikleri gibi alt başlıklar ele alındı. EGİAD olarak uzun yıllardır söylediğimiz bir sloganımız var, “Ülkemizin Geleceğine İnanıyoruz” Bunu söylerken bir tek güvencemiz var o da gençlik. İşte bu nedenle bir iş insanları derneği olmamıza rağmen her yıl en az birkaç gençlik projesine imza atıyoruz. Eğitimcilerimiz bu dönem özellikle gençlerin katılımından ve sordu soruların ne kadar kaliteli olduğundan bahsettiler. Biz sizlerle gurur duyduk, sizde kendinizle gurur duyun” dedi.