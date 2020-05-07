Şiir ve resim yarışmasına Ödemiş’teki liselerin öğrencileri katılırken 15-25 yaş aralığındaki gençler de evde Harmandalı zeybeği oynarken çekilmiş videolarla yarışacak. Gençler yarışmaya başvurularını online olarak yarisma@odemis.bel.tr adresinden yapacaklar. Son başvuru tarihi 14 Mayıs 2020.