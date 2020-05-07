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    HaberlerEge Haberleri Gençler yarışmaya!
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    07.05.2020 - 00:02 |

    Gençler yarışmaya!

    Ödemiş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, “Şiir, Resim ve Harmandalı Zeybeği Yarışması” düzenleyecek.

    Gençler yarışmaya!

    Şiir ve resim yarışmasına Ödemiş’teki liselerin öğrencileri katılırken 15-25 yaş aralığındaki gençler de evde Harmandalı zeybeği oynarken çekilmiş videolarla yarışacak. Gençler yarışmaya başvurularını online olarak yarisma@odemis.bel.tr adresinden yapacaklar. Son başvuru tarihi 14 Mayıs 2020.

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