07.05.2020 - 00:02 |
Gençler yarışmaya!
Ödemiş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, “Şiir, Resim ve Harmandalı Zeybeği Yarışması” düzenleyecek.
Şiir ve resim yarışmasına Ödemiş’teki liselerin öğrencileri katılırken 15-25 yaş aralığındaki gençler de evde Harmandalı zeybeği oynarken çekilmiş videolarla yarışacak. Gençler yarışmaya başvurularını online olarak yarisma@odemis.bel.tr adresinden yapacaklar. Son başvuru tarihi 14 Mayıs 2020.
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