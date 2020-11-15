Gençlerden akıllı sistem

Manisa Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) 6’ncı sınıf öğrencileri Ömer Seyfi Dörmen ve Işıl Karadal, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla ‘akıllı kitaplık sistemi’ geliştirdi. Kitapların üzerindeki karekodların kitaplığa monte edilen tablet bilgisayarın kamerasına okutulmasıyla ekranda eserle ilgili sorular çıkıyor. Soruların tamamına doğru yanıt verilmesi halinde tabletle bağlantılı olan hediye verme mekanizması devreye giriyor, şeker veriyor.



Ayrıca sorulara iki ve daha fazla yanlış cevap verilmesi durumunda kitabın tekrar okunması gerektiği ekranda uyarı olarak belirtiliyor. Gençlerin fen bilimleri öğretmeni Selman Ülker’in de desteğini alarak, hazırladıkları proje Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nca (TÜBİTAK) Ege Bölgesi birincisi seçildi. Öğrencilerden Ömer Seyfi Dörmen, projeyle kitap okumayı artırmayı hedeflediklerini söyledi. Işıl Karadal da, “Öğrencilerin teknolojik aletlere olan ilgisinin artmasından dolayı günümüzde kitap okuma oranının azaldığını fark ettik” dedi.