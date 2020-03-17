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    17.03.2020 - 07:00 |

    Gençlerden dayanışma örneği

    Muğla’nın beş ilçesinde hayata geçirilen Destek Eğitim Odası projesinin; masa, dolap, sehpa ve kitaplıkları, lise öğrencileri tarafından yapıldı

    Gençlerden dayanışma örneği

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda açılan Destek Eğitim Odası’nın yeni standartlara göre dönüştürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü de; Menteşe, Bodrum, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris ilçesindeki beş ilkokulda Destek Eğitim Odası çalışmalarına başladı. Çalışmalara, Menteşe Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden destek geldi. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğrencileri, Destek Eğitim Odaları’nda özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin kullanacağı; masa, dolap, sehpa ve kitaplıkları kendileri yapmak istedi. Öğrenciler bu fikirlerini, okul müdürü Hamit İzdaş’a anlattı. İzdaş, 10’uncu sınıf öğrencilerinin teklifini İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’ye iletti. Töre’nin onayının ardından öğrenciler 15 günde mobilyaları bitirdi.
    Geleceğin marangoz adaylarının alın teri ve emekleriyle ortaya çıkan, 30 masa, 15 dolap, 5 sehpa ve 5 kitaplık okullara gönderildi.

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