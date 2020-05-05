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    HaberlerEge Haberleri Gençlere diyalog ve uzlaşma önerileri
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    05.05.2020 - 07:00 |

    Gençlere diyalog ve uzlaşma önerileri

    EGİAD Hayat Okulu’nun ikinci haftasında “Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri” konusu ele alındı.

    Gençlere diyalog ve uzlaşma önerileri

    EGİAD Hayat Okulu’nun ikinci haftasında “Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri” konusu ele alındı. Genel Sekreter Prof. Dr. A. Fatih Dalkılıç’ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumun konuşmacısı Prof. Dr. Abbas Türnüklü oldu.
    Mutlu olmanın yolu
    2.5 saat süren eğitimde temel hedeflerinin dış grup üyeleri ile rekabet eden ama iç grup üyeleri ile işbirliği yapan, uzlaşan, sorunlarını diyalogla çözebilen bireyler yetiştirmek olduğunu belirten Türnüklü, “Kişiler arası anlaşmazlıklar, öğrencilerin okul yaşamında hem kendileri hem de diğerleri ile olan deneyimlerini ve etkileşimlerini yönlendirmektedir. Anlaşmazlıklar, aynı zamanda öğrencilerde kendine odaklanma hali yaratmakta, öncesine kıyasla taraflar kendileri ile meşgul olmakta, daha fazla savunmacı, şüpheci, kapalı olmakta ve sonuç olarak da mutsuz olmaktadırlar bu bağlamda anlaşmazlık yönetimi mutlu olmanın yolunu göstermektedir” dedi.

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