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    20.05.2020 - 07:00 |

    Gençlere, ‘hırslı ve çok yönlü olun’ önerisi

    İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (İZSİAD) online olarak devam eden Başarı Hikayeleri Sohbetleri’nin mayıs ayı konuğu, Ektam Makine A.Ş. ve İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kara oldu.

    Gençlere, ‘hırslı ve çok yönlü olun’ önerisi

    İş hayatındaki disiplini sağlamasında spor hayatının önemine değinen Kara, “14 yaşında atletizme başladım. Milli olarak hala masterler seviyesinde devam ediyorum. 600 üyeli Selanik Türkleri Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. İnsanın çok yönlü olması gerekli” dedi. Kasap dükkanında çırak olarak iş hayatına atıldığını, paranın nasıl kazanıldığını, insan ilişkilerini ve esnaflığı öğrendiğini söyleyen Kara, şöyle konuştu:
    “1986 yılında genç bir mühendisken girdiğim Ektam bünyesinde 27 tane fabrika kurduk. 2003 yılında Tamek’ten ayrılıp yoluna devam eden Ektam’ı 11 departman müdürü devraldık. 10 ortakla devam ediyoruz. Su, meyve suları, süt ayran grubu, alkollü içecekler, gazlı içecekler, yağ ve sirke gibi ürünlerin dolum sistemlerini kurduk. 38 kişi ile çıktığımız yolda bugün 300 çalışan ile ihracat yapan, hala Türkiye’nin tek dolum makineleri üreten firmasıyız. İş yürürken hamlelerinizi yapabilmeniz lazım. 2012 yılında ek binamızı inşa edip 20 bin metrekare kapalı alana sahip olduk. 2016 yılında Ar-Ge Merkezi olduk, 2018 yılında Türkiye’nin ilk ve tek pet şişe şişirme makineleri üretimine başladık. Gençlere tavsiyem, hırslarını kaybetmesinler.”
    İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt ise, “İş insanlarından; deneyimlerini, onları belli bir noktaya getiren yetenekleri ve karakter özelliklerini dinleyip hikayelerinin gençlere örnek olmasını istiyoruz” dedi.

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