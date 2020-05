Gençlere özel projeler

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama mesajı yayınlayan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, gençlerin Türkiye’nin umudu ve geleceği olduğunu belirtti. Bornova’da 15 ile 25 yaş arasında yaklaşık 70 bin gencin yaşadığını hatırlatan Başkan İduğ, “Bornova Belediyesi olarak gençlerimizi her alanda desteklemeye gayret ediyoruz. Dijital Sınıf ve BELGEM’de eğitimlerine, Altın Bilezik ile istihdamlarına katkı koymaya çalışıyoruz. Kültürel ve sportif alandaki kurslarımız da gençlerimizin bedensel ve sosyal gelişimini destekliyoruz. Amacımız; geleceğimiz olan gençlerimizi her alanda donanımlı, ülkesini seven, Cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmektir” dedi.