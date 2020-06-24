Gençlere sözünü tuttu

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun seçimlerden önce gençlere söz verdiği Skate Park hizmete açıldı. Hürriyet Mahallesi’ndeki 300 metrekarelik boş alanda oluşturulan Skate Park, bisiklet, paten ve kaykay sporuna ilgi gösteren gençlerin gözde mekanı oldu. Akhisarlı gençlerin rüyalarını gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Dutlulu, “Çocuklarımız bu sporu yapmak için çevre illere gitmek zorunda kalıyordu. Parkı oluştururken yine gençlerimizin öneri ve tavsiyelerini esas aldık. Umarım beğenirler. Akhisarlı gençlerimize hayırlı olsun” dedi. Profesyonel olarak kaykay sporuyla ilgilenen Barış Söğütlüdağ da, “Yaklaşık 8-9 yıldır kaykay sporuyla ilgileniyorum. Akhisarlılar bu spor kültürünü de tanısın diye arkadaşlarımızla ciddi bir emek harcıyoruz. Bu park bizim için geç gelen bir zafer oldu” diye konuştu. Genç sporcu Ahmet Dolgun da, gençleri dinleyen ve anlayan bir belediye yönetimine sahip olduklarını dile getirdi.