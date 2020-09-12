Gençlere teşvik ödülleri verildi

İzmir İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) düzenlediği 8. Genç İZİKAD Girişimcilik Proje Yarışması’nın ödül töreni dernek merkezinde yapıldı. Genç girişimcileri teşvik etmek ve ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren gruplar ödüllerini İZİKAD Başkanı Betül Sezgin’in elinden aldı. İZİKAD’ın her zaman genç girişimci kadınlara destek olacağını ifade eden Sezgin, “Girişimcilik ruhunu canlı tutmak için her zaman çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Pandemi dönemine rağmen mentorlarla güzel işlere imza atan arkadaşlarımızı kutlarım. Dereceye giren guruplarımızın projelerini uygulayabilmeleri için gerekli olan desteği vereceğiz” diye konuştu.

Cinsiyet eşitliği vurgusu

Kadınların iş hayatında daha fazla yer almasının cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı koyacağını sözlerine ekleyen Sezgin, “Oluşturulan projeler ülkemizin eksik kalan noktalarına katkı sunacağı gibi yeni alanlarda atılım yapılmasını sağlayacak.” dedi.

Yarışma sonucunda Aleyna Yıldız, Betül Eskiocak ve Kubilay Kozan’ın oluşturduğu Agon ekibi S.Aureus bakterisini yapay besi ortamı kullanarak tespitini gerçekleştiren biyosensör uygulamasıyla birinci oldu.