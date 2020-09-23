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    23.09.2020 - 07:00 |

    Gençleri ağırladı

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, seçimin ardından göreve gelen CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç ve beraberindeki heyeti ağırladı.

    Gençleri ağırladı

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, seçimin ardından göreve gelen CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç ve beraberindeki heyeti ağırladı. Dinç’ten planlanan yeni projelerini dinleyen Başkan Çerçioğlu, gençlerin geleceğin umudu, verilen emeklerin mirasçıları olduklarını söyledi, başarılar diledi.

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