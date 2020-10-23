Gençlerin projesi sabuna dönüştü

Ödemiş Bademli Mahallesi’ndeki ortaokulda öğrenim gören 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin hazırladığı tarım projesi, kadın velilerin çalışmalarıyla hayata geçirildi. Öğrencilerin yaylalardan topladığı kantaronlar, mahalleli kadınlar tarafından sabuna dönüştürüldü. Odun ateşi yakarak kaynattıkları suya kantaron yağı ekleyen kadınlar, kazana ara ara kostik ilave etti. Çocuklarının projesini uygulayan 5 kadın, 80 kilogram sabun elde etmeyi başardı. Ürünler, projede emeği geçenlerce paylaşıldı. Bademli Ortaokulu Müdürü Ramazan Göçen, projenin amacına ulaşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi, “Mahalle halkımızın projeyi özümseyerek sahip çıkması takdire şayan. Kantaron yağının faydalarını sabunda da göreceğiz. Yaralara ya da kaşıntılara karşı faydalı olduğunu biliyoruz” dedi. Sabun hazırlayan kadınlardan Leyla Göçen de, “Kadınlar olarak imece usulü başarmanın mutluluğu içindeyiz” diye konuştu.