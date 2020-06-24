Gençliğin iki yüzü

Koronavirüs tehlikesinin sürdüğü normalleşme günlerinde, ülke genelinde uygulanan maske takma zorunluluğu gençleri etkilemedi. Yeni kurala uymayan İzmirli gençlerin, maskelerini çene altına taktıkları, kollarında gezdirdikleri ya da hiç takmadıkları gözlendi. ‘Neden maske takmıyorsunuz?’ diye sorulan gençler, verdikleri yanıtlarla da şaşırttı.

Bunlar nasıl cevap?

Maskenin terlettiğini ve sıkıntı yarattığını belirten gençlerden kimi, “Ben çok alkol içiyorum, o yüzden korona bana gelmiyor. Korkmuyor değilim, ancak içimde müthiş bir korku yok. Zaten herkese bulaşacak diyorlar, kalan sağlar bizimdir” dedi. Kimisi de, “Hava çok sıcak, ben de çıkarttım, zaten açık havadayız. Koronavirüsü duyduğumda ‘öleceğim’ diye ağlamıştım. Şu anda vaka sayıları azaldığı için biraz daha rahatladım” diye konuştu. Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde el broşürü dağıtan bir genç ise, “İnsanlar olmadığı zamanlarda, sigara içerken çıkarıyoruz ancak müşterilerle konuşurken geri takıyoruz. Ben ailemi düşündüğüm için korkuyorum, kendim için değil” ifadelerini kullandı. Maske takmamanın cezası olduğundan haberleri olmadığını dile getiren gençler, bir rehavet olduğunu kabul etti. Durumu, bunca aydır eve tıkılıp bir anda sokağa çıkmalarına bağladı.

Denizli’deki Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, koronavirüs salgını nedeniyle maskeye olan ihtiyaç artınca üretime başladı. Üretimi yapılan 1 milyon 200 bin maske, devlet kurumlarına ücretsiz dağıtıldı. Atölyelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilerin yaptığı maskeler, yurtdışı pazarına da açıldı. 10 bin yıkanabilir maske, bugün Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in de katılımıyla TIR’a yüklenip Hollanda’ya gönderildi.

Uygulamanın önemi

Öğrencilerin kendisini gururlandırdığını belirten Atik, “Bu kentte bu kadar hayırseverin olması ve güzel işlere imza atmaları beni ziyadesiyle memnun etti” dedi. Okulu yaptıran hayırsever iş insanı Osman Aydınlı ise, “Uygulamalı eğitimden geçen öğrenciler, sektöre hazır olarak giriyor. 22 bin adet daha sipariş var. İhracatımız devam edecek” diye konuştu.