BİST119.140-0,59EURO6,640,64USD5,990,16ALTIN305,620,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Gençlik komisyonu ilk kez toplandı
    ABONE OL
    31.01.2020 - 07:00 |

    Gençlik komisyonu ilk kez toplandı

    Beydağ Belediyesi Gençlik Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

    Gençlik komisyonu ilk kez toplandı

    Beydağ Belediyesi Gençlik Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gençlik Komisyonu ile karşılıklı yönetişim anlayışı ve eşit ortaklık ilkesiyle ilişkiler kurmak istediklerini belirten başkan Feridun Yılmazlar, “Her türlü olumlu oluşuma açığız. Yeni projeler üretilmesi için destek vereceğiz” dedi.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (31 Ocak 2020)İşte Türkiye ve dünyada aftanın öne çıkan haberleri...
    daha fazla video için
    Heidi Klum'un kamera arkası görüntüleri sosyal medyayı salladı!Dünyaca ünlü top model Heidi Klum, konuk olduğu bir derginin çekimlerinden görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Klum'un çekim videosu, büyük ilgi gördü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... Elazığ'da korkutan depremler

    Son dakika haberi... Elazığ'da korkutan depremler

    Herkesin gözünden kaçan detay!

    Herkesin gözünden kaçan detay!

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tarih itibarıyla...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tarih itibarıyla...

    İnternet kafelere yeni düzenleme

    İnternet kafelere yeni düzenleme

    Sıradaki Haber