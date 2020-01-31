Gençlik komisyonu ilk kez toplandı

Beydağ Belediyesi Gençlik Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gençlik Komisyonu ile karşılıklı yönetişim anlayışı ve eşit ortaklık ilkesiyle ilişkiler kurmak istediklerini belirten başkan Feridun Yılmazlar, “Her türlü olumlu oluşuma açığız. Yeni projeler üretilmesi için destek vereceğiz” dedi.