Gentian Selmani Erzurum yolcusu

Menemenspor’un kalecisi Gentian Selmani, Süper Lig yolunda. Geçen sezon sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Arnavut kalecinin Süper Lig’in yeni temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la anlaştığı ifade edildi. Menemenspor’un 1 yıl daha mukavelesi bulunan Selmani için Erzurumspor’dan 250 bin euro bonservis bedeli ve bir sonraki satışından yüzde 25 pay istediği bildirildi.