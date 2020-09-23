‘Gerçekçi üç yıllık plan oluşturulmalı’

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Ekonomik Gözlem Grubu, güncel ekonomik durumu değerlendirmek ve önümüzdeki döneme ilişkin sorunlar ile çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunmak için online toplantı gerçekleştirdi. ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, gerçekçi, yurtdışı ve içi aktörlere güven veren üç yıllık ekonomik plan hazırlanmasının önemli olduğuna değindi. Düşük faizli kredilerle tüketim odaklı büyümenin sürdürülebilir olmadığını söyleyen Sivri, “Tüketimin değil, yatırım ve teknoloji yoğunluğu yüksek katma değerli üretimin sürükleyici güç olduğu bir büyüme modeline ihtiyacımız var” dedi. Sivri, kalıcı ve yapısal iyileşmeler için şu önerilerde bulundu:

Önerilerde bulundu

“Kamuyla işbirliği halinde çalışacak, öneriler yapabilecek Reel Sektör Ekonomi Kurulu oluşturulmalı. Yurtdışından yatırımcı ve kaynağın yeniden ülkeye gelmesini sağlayacak güven tesis edilmeli. TCMB faiz politikası öngörülebilir, net ve doğrudan olmalı. Rezervlerle müdahale yerine reel faiz politikasına dönülmeli, ekonomideki çift para durumuna son verilmeli. Katma değerli istihdam yaratacak ve uzun vadede yeni nesil yüksek teknolojili üretime katkı sağlayacak alanlara kaynak yönlendirilmeli.”