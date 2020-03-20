‘Geri dönmeyi düşünmediler’

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk koyma merasi şeklindeki sade törenin ardından konuşan Başkan Ergin, “Bugün bastığımız toprağı onlara borçluyuz. Ne kadar ansak ne kadar saygı duysak az. Dedelerimiz o zor şartlara rağmen asla geri dönmeyi düşünmedi” dedi.