20.03.2020 - 00:01 |
‘Geri dönmeyi düşünmediler’
Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü, Ayvalık şehitlik anıtında; Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, Garnizon Komutanı P. Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Gaziler Derneği’nin katılımıyla kutlandı.
Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk koyma merasi şeklindeki sade törenin ardından konuşan Başkan Ergin, “Bugün bastığımız toprağı onlara borçluyuz. Ne kadar ansak ne kadar saygı duysak az. Dedelerimiz o zor şartlara rağmen asla geri dönmeyi düşünmedi” dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 4, toplam vaka sayısı 359 olduSağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168’İ pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı
Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyorGaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini korona virüsten koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi. Vücuduna astığı devasa aparat ile dolaşan vatandaş hem kendisini diğer insanlarla olan mesafesini korurken hem de aradaki mesafenin aşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.