Geri dönüşümde Philsa farkı

Ege Ekonomik Forum’da “Değişim İçin Geri Dönüşüm” Oturumunda konuşan Philip Morris / Sabancı Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Güney Altıntaş, İzmir Torbalı’daki PHILSA’nın çalışmalarının diğer ülkelere de örnek olduğunu söyledi. “Sürdürülebilirlik ve çevre koruma projelerine önem veriyoruz. Tesisimizde oluşan atıkların yüzde 99.99’nun geri dönüşümünü sağlıyoruz” diyen Altıntaş, şöyle konuştu:

Su kaynakları korunuyor

“Alliance for Water Stewardship (AWS) Su Yönetimi Birliğinden Sertifika almaya hak kazanan ilk Türk şirketi olduk. Bu kapsamda “AWS, Su Yönetimi Birliği” gerekliliklerine uygun şekilde tüm su paydaşlarının katılımı ile bir su yönetimi modeli geliştirdik. Yaptığımız çalışmalarla fabrikamızda yılda 200 ton kadar su tasarrufu sağladık. Fabrikamızın sınırlarında tekrar kullanılmak üzere yaklaşık 25 bin metreküp yağmur suyu toplayacağız. 2019 yılında fabrika kullanım suyu sistemlerinde yüzde 30’a varan su tasarrufu sağladık. Arıttığımız atık suları bahçe sulamasında tekrar kullanarak her yıl yaklaşık 20 bin metreküp su tasarrufu sağlıyoruz.”