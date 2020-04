‘Gıdada ülkemize karşı sorumluyuz’

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Vali Ersin Yazıcı, oda, borsa, kooperatif ve birlik başkanları ile koronavirüs gündemiyle video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi. Balıkesir’in üretmeye devam etmesi için gereken her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Yılmaz, “Herkes müsterih olsun. Üreticilerimiz üretiyor, üretmeye de devam etmeli. Gıda konusunda Türkiye için önemliyiz ve herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek görevimiz” dedi. Yılmaz, talep, öneri ve beklentileri dinledi, not aldı. Şehir olarak tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Vali Yazıcı ise, “Bir kaç hafta daha izolasyonu sağlamamız lazım. Hastanelerimiz dünya ortalamasının üzerinde ancak vaka sayısını mümkün olan en alt seviyede tutmamız gerekli” diye konuştu.Kentte, 20 ilçe belediye başkanıyla koordinasyon halinde 200’den fazla ekiple şehrin her noktasında dezenfekte çalışmaları da sürüyor.

Modern yollar açılıyor

Öte yandan Balıkesir Büyükşehir, trafiği büyük ölçüde rahatlatan alternatif tren garı yolunun açılmasının ardından başlatılan; Hasan Basri Çantay Mahallesi ile Gümüşçeşme Mahallesi’ni birbirine bağlayacak alternatif yol çalışmalarını da tamamlandı. 726 metre uzunluğundaki bisiklet yolunda da; aydınlatma direklerinin montajı, otomatik sulama sistemi tesisatı ve bitki dikimi bitti. Çimlendirme çalışmaları devam ediyor.