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    24.10.2020 - 07:00 |

    Girişimci kadınlara fırsat

    Buca Belediyesi’nin Buca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği hobi, sanat ve spor kursları bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı katılım ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak başladı.

    Girişimci kadınlara fırsat

    Buca Belediyesi’nin Buca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği hobi, sanat ve spor kursları bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı katılım ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak başladı. Çamlıkule Ceren Özdemir Semt Merkezi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Cemal Yetginer Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi, Evka-1 Semt Evi ve Mevlana Sanat Atölyesi olmak üzere toplam 5 merkezde verilen kurslar 22 farklı branşta düzenlendi. Kadınların en çok ilgi gösterdiği branşların başında, aşçılık kursu geldi. Kursiyerler, profesyonel mutfak eğitimleriyle muhteşem lezzetleri en ince ayrıntısıyla öğreniyor, yeteneklerini geliştirip kendi işinin patronu olma hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.

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